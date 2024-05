Valentino Rossi dj al bagno La Piaggia di Casal Borsetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 19 maggio 2024) Ravenna, 19 maggio 2024 – Pomeriggio a tutta musica dance alLadicon un dj speciale. Ai piatti, infatti, è arrivato nientemeno chein persona che con una selezione musicale esplosiva ha allietato il pomeriggio dei clienti dello stabilimento. Il ‘Dottore’ è reduce da una vittoria sulle quattro ruote a casa sua, a Misano, esattamente come nel 2023 nel Gt Challenge e questa volta sotto la bandiera a scacchi del Wec, il Mondiale Gt. Vittoria in gara -1, ma protagonista e podio anche in gara -2, nella notturna di Misano. La Bmw die Maxime, dopo un’ottima partenza, ha chiuso in terza posizione, regalando ancora emozioni e abbracci ai box. Il doppio podio sembra il prologo migliore per il debutto di Vale alla 24 Ore di ...