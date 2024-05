Calciomercato Juventus - nuovo nome per il reparto arretrato | c’è la concorrenza di vari club

(Di domenica 19 maggio 2024) In vista del prossimo, laha messo nel mirino un difensore centrale, già seguito dae società, anche italiane. Laè già proiettata alla prossima stagione. Ieri, dopo quanto accaduto in occasione della Coppa Italia, è arrivato l’esonero ufficiale di Massimiliano Allegri e la squadra è stata affidata a Paolo Montero per ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

2024-05-16 10:00:00 Fermi tutti! Federico Chiesa raramente parla del suo futuro a mezzo stampa, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Sono settimane importantissime per lui e per la Juventus e, con la vittoria della Coppa Italia ...

La Juventus , dopo aver esonerato Allegri, penserà a ripartire con un nuovo progetto: ecco le ultime sul Calciomercato La Juventus dovrà ripartire senza Allegri e (probabilmente) con Thiago Motta in panchina. In attesa di ulteriori aggiornamenti a ...

Calciomercato Milan , piace Khéphren Thuram del Nizza. l’Inter prova a contendere il centrocampista Furlani , ma la Juventus … Sono diversi i centrocampisti in giro per l’Europa nel mirino del Milan in vista della prossima sessione di Calciomercato . ...

Diretta Cesena-Juve Stabia 2-2 FINALE (rivivi il live) - Diretta Cesena-Juve Stabia 2-2 FINALE (rivivi il live) - 22’ pt Calcio di punizione da destra di Adamo, testa di Ciofi, a centro area Bellich svirgola il rinvio rischiando l’autorete e chiamando Thiam ad un difficile intervento in respinta. 20’ pt JUVE ...

Ippica: Galoppo; a Capannelle in 12mila per Derby vinto da Borna - Ippica: Galoppo; a Capannelle in 12mila per Derby vinto da Borna - sulla femmina tanto cara all'allenatore esonerato dalla juventus. L'ormai ex tecnico dei bianconeri ha trovato comunque consolazione con il successo di un altro dei suoi pupilli, Mr Darcy, condotto al ...

L'ex portiere: 'Il comunicato della Juve non rende giustizia ad Allegri, non si cancellano 8 anni' - L'ex portiere: 'Il comunicato della Juve non rende giustizia ad Allegri, non si cancellano 8 anni' - Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato dell'esonero di Massimiliano Allegri e soprattutto delle modalità con cui è avvenuto: "Per me la rosa della Juve ha valore maggiore rispetto al calcio ...