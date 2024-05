Ippica - Allegri si consola al Derby Day | Mr Darcy vince il Mauro Sbarigia - Estrosa terza al Presidente

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo il burrascoso e clamoroso esonero dalla Juventus, Massimilianosigrazie ai suoi cavalli. Il mondo dell’sorride al tecnico livornese, che grazie alle stelle del galoppo della sua scuderia, la Alma (sigla che sta perMassimiliano), si prende un primo e un terzo posto nella domenica delDay all’Ippodromo Capannelle di Roma. Il cavallo Mrha vinto agevolmente il premio “”, dove potevano gareggiare cavalli di tre anni. Nel prestigiosissimo “GP deldella Repubblica”, la cavalla di punta dell’allenatore toscano,, arrivada unica femmina in gara in una corsa di altissimo livello e di respiro internazionale. Primo posto per ...

