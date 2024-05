È morto Franchino - il dj che fece ballare l’Italia

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 19 maggio 2024) Una voce leggendaria messa a tacere Il mondo della musica piange la scomparsa di, cantante leggendario e uno dei DJ più amati d’Italia. Francesco Principato, noto a molti come DJ, èall’età di 71 anni dopo diversi giorni di ospedale. Una carriera leggendaria La carriera diè durata decenni, durante i quali è diventato una figura di spicco nella musica elettronica e techno. Ha collaborato con artisti rinomati come Ricky Le Roy e ha suonato in alcuni dei club più iconici della Riviera Romagnola, tra cui il Paradise di Rimini e il Cocoricò di Riccione, oltre a locali di Ibiza. Un’eredità nella musica I contributi dialla scena musicale hanno lasciato un segno indelebile, influenzando innumerevoli DJ e appassionati di musica. Il suo lavoro sia in ...