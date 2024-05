Biden nel discorso al Morehouse College di Atlanta | “Chiedo tregua per Gaza e liberazione ostaggi”

(Di domenica 19 maggio 2024) Il presidente americano Joeha chiesto unaimmediata pere ladegli ostaggi israeliani durante il suoaldi. Davanti a lui, alcuni laureandi indossavano la kefiah in segno di vicinanza al popolo palestinese. "Vi prometto che vi ascolterò"

