Tv Israele | Per fonti occidente Raisi non è sopravvissuto all' incidente

"Non è ancora chiaro cosa sia successo all'elicottero del presidente dell'Iran, ma fonti diplomatiche in occidente stimano che Raisi non sia sopravvissuto all'incidente". Lo ha riferito in un aggiornamento la tv israeliana Canale 12.

Incidente del presidente Raisi: "notizie preoccupanti" - Incidente del presidente Raisi: "notizie preoccupanti" - Un funzionario anonimo ha riferito all'agenzia di stampa britannica Reuters, che la vita del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli esteri Hossein Amirabdollahian è "a rischio in segui ...