Genova | martedì 21 maggio al Sivori Marcello mio in anteprima con il red carpet per vivere l’emozione del Festival di Cannes

(Di domenica 19 maggio 2024) Circuito(Salita S. Caterina 54 r.,, tel. 010 5532054)212024, ore 20.45CON REDMIO Preceduto dalla sfilata sul redRegia Christophe Honoré Con Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Wilfrid Capet, Fabrice Luchini, Nicole Garcia (Italia – Francia 2024, 120’) IN LINGUA ORIGINALE CON I SOTTOTITOLI IN ITALIANO– Come essere sulla Croisette.212024 alle ore 20.45, stesso giorno in cui “mio” sarà proiettato in concorso al 76°di, il film si potrà vedere al cinema, preceduto dalla sfilata sul red ...

Conservatorio di Musica di Genova : ecco i BANDI per l'accesso ai Percorsi da 60 e 30 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, secondo quanto autorizzato dal MUR con decreto n. 621 dello scorso 22 aprile. Date di scade nza e info. L'articolo Percorsi ...

Caso Liguria, tra dieci giorni gli ispettori nel porto di Genova - Caso Liguria, tra dieci giorni gli ispettori nel porto di genova - Questa settimana si riunirà la Commissione poi, nei primi giorni della settimana che va dal 27 maggio al primo giugno, la commissione ispettiva voluta dal Ministero per le Infrastrutture approderà ...

Ciak si gira, chiude la funicolare Zecca-Righi per le riprese - Ciak si gira, chiude la funicolare Zecca-Righi per le riprese - Per consentire lo svolgimento delle riprese, la funicolare sospenderà il servizio lunedì 20 maggio alle ore 16.40 (ultime partenze ... sempre di più gli storici impianti verticali di genova - ...

Rolli days di primavera, oltre 70 mila presenze in tre giorni - Rolli days di primavera, oltre 70 mila presenze in tre giorni - I Rolli Days di Primavera, dedicati a "genova Giardino d'Europa" chiudono con 70mila presenze in tre giorni (70.896, numero che include tutti gli eventi di manifestazione, dal 17 al 19 maggio).