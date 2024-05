F1 GP Emilia Romagna - Wolff | Fatto un piccolo passo avant - c’è lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Le parole del team principal della Mercedes Totodopo il Gran Premio dell’, che ha visto le frecce d’argento terminare sesta e settima: “Non è possibile vederlo in termini di risultato, ma abbiamouni questo fine settimana. Anche i nostri concorrenti più vicini lo hannodi recente, ma abbiamo ridotto un po’ il divario con i primi. Abbiamo ancora moltodae, ovviamente, siamo tutti frustrati nel finire in P6 e P7. C’è ancora molto da, però, e si tratta solo di ottenere più. Questi sono ciò che dobbiamo continuare a offrire se vogliamo metterci in lotta con le tre squadre di a noi. Con la ...