Ecco chi è Ebrahim Raisi | l' ultraconservatore fedele a Khamenei e grande nemico di Israele

Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conosciuto semplicemente come Ebrahim Raisi , è un politico ultraconservatore e magistrato iraniano . Dal 3 agosto 2021 è l’ottavo presidente presidente dell’Iran. Nelle ultime ore è stato coinvolto in un incidente ...

Raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - raisi, incidente in elicottero per il presidente iraniano: come sta, i soccorsi difficili e le informazioni contraddittorie. Cosa sappiamo - È mistero sulle condizioni del presidente iraniano ebrahim raisi dopo che l'elicottero su cui viaggiava ha avuto un incidente ed è stato costretto, secondo le prime informazioni, a un «atterraggio ...

Iran, elicottero del presidente Raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Iran, elicottero del presidente raisi coinvolto in un incidente. Il ministro dell'Interno: «Soccorsi difficili a causa del maltempo» - Dopo l’incidente per l’elicottero del presidente iraniano ebrahim raisi, i soccorritori si stanno recando sul posto. Lo riporta Irib tv channel, ripreso da Tass. raisi stava viaggiando nella provincia ...

Il presidente Raisi e il ministro degli Esteri iraniano rischiano la vita a seguito di un incidente aereo - Il presidente raisi e il ministro degli Esteri iraniano rischiano la vita a seguito di un incidente aereo - Gli altri due elicotteri sono arrivati a Tabriz in condizioni di sicurezza. ebrahim raisi aveva visitato oggi l'Azerbaigian orientale, per inaugurare assieme al suo omologo azerbaigiano Ilham Aliyev ...