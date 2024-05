Serie C - play off | sorteggio secondo turno nazionale Carrarese contro Juve Next Gen E derby Vicenza-Padova

Questo è il più grande di tutti. Claudio Ranieri ha messo su un’ Altra impresa , dopo la vittoria nel campionato inglese e la promozione in Serie A all’ultimo secondo della finale di Bari un anno fa (foto). Il Cagliari è salvo grazie alla vittoria in ...

LIVE – Supercoppa Serie C 2024: oggi in campo la 3ª giornata della competizione - LIVE – Supercoppa serie C 2024: oggi in campo la 3ª giornata della competizione - la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto sarà proclamata vincitrice della Supercoppa serie C 2023-2024 e Le sarà assegnato il ...

Playoff Serie C, orari e dove vedere le partite del secondo turno nazionale - Playoff serie C, orari e dove vedere le partite del secondo turno nazionale - Tutte le info in vista dei quarti di finale degli spareggi promozione di Lega Pro, dove esordiranno Padova, Torres ed Avellino ...

Serie C, ecco l’esito del sorteggio - serie C, ecco l’esito del sorteggio - Nelle semifinali (28 maggio e 2 giugno) si affronteranno: A) vincente di Catania-Avellino e vincente di Vicenza-Padova B) vincente di Juventus Next Gen-Carrarese e vincente di Benevento-Torres. La ...