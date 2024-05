Carburanti - incentivi per gli impianti green e via al Qr code | ecco le linee guida per il riassetto del settore

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Al ministero delle Imprese il confronto con le associazioni di categoria per anticipare i contenuti del ddl di riordino atteso in uno dei prossimi Cdm

Auto elettrica: in agguato nuove tasse per mantenere invariato il gettito tributario - Auto elettrica: in agguato nuove tasse per mantenere invariato il gettito tributario - Auto elettrica: in agguato nuove tasse per mantenere invariato il gettito tributario. Il ministero dell’Economia sta studiando il modo.

Rivoluzione verde: le nuove direttive per il settore carburanti - Rivoluzione verde: le nuove direttive per il settore carburanti - Immaginatevi una sala riunioni pulsante di energia, dove i leader del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono riuniti per discutere di uno dei temi ...

Incentivi fino a 16.000 euro con l’Ecobonus auto 2024 - incentivi fino a 16.000 euro con l’Ecobonus auto 2024 - Via libera della Corte dei Conti all'Ecobonus 2024: incentivi governativi fino a 13.750 euro per l'acquisto di un'auto nuova che inquina poco. Si aggiungono gli aiuti delle case costruttrici.