La chiave del Manchester City | Rodri vince la Premier da imbattuto - senza di lui tre sconfitte su tre

(Di domenica 19 maggio 2024) Difficile parlare di coincidenza quando i numeri assumono una forma talmente definita da essere i protagonisti di un dibattito. Nel sesto campionato vinto daldi Pep Guardiola la figura digo Hernández Cascante, meglio noto come, non sfigura rispetto a quelle dei suoi colleghi, magari più talentuosi o appariscenti (si pensi a Phil Foden, MVP dellacon 17 gol e 8 assist). Anzi, le statistiche che riguardano il centrocampista spagnolo sono di quelle eloquenti, forse impressionanti. Non tanto per la striscia d’imbattibilità che lo riguarda nel campionato inglese in questa stagione (35 partite), ma perché questa striscia vale solo per lui e non per ilha saltato tre partite per squalifica in questa...

Il video con gli Highlights e i gol di Manchester City-West Ham 3-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Missione compiuta per la squadra di Guardiola, che vince ancora un titolo difendendo il primo ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League, per la quarta volta consecutiva - Il manchester city ha vinto la Premier League, per la quarta volta consecutiva - La squadra di calcio maschile del manchester city ha vinto la Premier League, il massimo campionato inglese. Si è assicurato la vittoria battendo nell’ultima giornata di campionato il West Ham per 3-1 ...

Il Man City è campione d'Inghilterra per il 4° anno di fila: rimpianto Arsenal - Il Man city è campione d'Inghilterra per il 4° anno di fila: rimpianto Arsenal - È ufficiale: il manchester city ha vinto la Premier League 2023/24. I Citizens si laureano campioni d'Inghilterra per la quarta volta consecutiva, la settima negli otto anni di gestione di Pep ...

Il Manchester City è campione d’Inghilterra per la decima volta! - Il manchester city è campione d’Inghilterra per la decima volta! - Il manchester city di Guardiola vince la Premier League per la decima volta nella sua storia. Per la prima volta un club inglese lo vince per 4 anni di fila.