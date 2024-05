L' inchiesta e la fuga di notizie | Misure cautelari - dimettiti - la chat di Emiliano a Pisicchio prima dell' arresto FI attacca

Membri dell'Antimafia di FI: «Emiliano come sapeva dell'arresto di Pisicchio» - Membri dell'Antimafia di FI: «emiliano come sapeva dell'arresto di pisicchio» - BARI - «Leggiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno frasi che alimentano i sospetti. emiliano appare informato in anticipo dell’arresto di pisicchio e ne parla con lui per rimuoverlo prima dell’arrivo ...

L'inchiesta e la fuga di notizie: «Misure cautelari, dimettiti o ti revoco», la chat di Emiliano a Pisicchio prima dell'arresto - L'inchiesta e la fuga di notizie: «Misure cautelari, dimettiti o ti revoco», la chat di emiliano a pisicchio prima dell'arresto - Michele emiliano avrebbe avuto dei "rumors" sull'arrivo dell'ordinanza che ha portato ai domiciliari Alfonso pisicchio già il ...

I messaggi di Emiliano a Pisicchio: «Voci di arresti, dimettiti o ti revoco» - I messaggi di emiliano a pisicchio: «Voci di arresti, dimettiti o ti revoco» - Ma emiliano smentisce: «Se avessi saputo dell’arresto imminente non avrebbe avuto senso revocarlo» BARI - Già il venerdì prima dell’improvviso arresto di mezza sera Alfonsino pisicchio era stato ...