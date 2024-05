Manchester City vince la Premier League

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte il West Ham per 3-1 nella 38esima e ultima giornata dellae si conferma campione d'Inghilterra per il quarto anno consecutivo. La formazione allenata da Guardiola chiude con 91 punti, 2 in più dell'Arsenal a cui non serve il successo per 2-1 contro l'Everton. Ilcompleta

Il successo del Manchester City contro il West Ham ha garantito la conquista della quarta Premier League di fila Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto il proprio decimo titolo della storia, il quarto di fila per la squadra allenata dallo ...

Difficile parlare di coincidenza quando i numeri assumono una forma talmente definita da essere i protagonisti di un dibattito. Nel sesto campionato vinto dal Manchester City di Pep Guardiola la figura di Rodri go Hernández Cascante, meglio noto ...

Il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra per la 10ª volta nella sua storia, la quarta consecutiva per il sesto titolo negli ultimi 7 anni. L’apoteosi per la squadra di Pep Guardiola è scattata al fischio finale della partita della ...

City Group, Manchester City: i “Citizens” si laureano campioni d’Inghilterra - city Group, manchester city: i “Citizens” si laureano campioni d’Inghilterra - Il city Group festeggia: il manchester city di Guardiola si laurea campione d’Inghilterra. Fondamentale la vittoria per 3-1 contro il West Ham. In gol Foden (doppietta) e Rodri, mentre per gli Hammers ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League, per la quarta volta consecutiva - Il manchester city ha vinto la Premier League, per la quarta volta consecutiva - La squadra di calcio maschile del manchester city ha vinto la Premier League, il massimo campionato inglese. Si è assicurato la vittoria battendo nell’ultima giornata di campionato il West Ham per 3-1 ...

Il Man City è campione d'Inghilterra per il 4° anno di fila: rimpianto Arsenal - Il Man city è campione d'Inghilterra per il 4° anno di fila: rimpianto Arsenal - È ufficiale: il manchester city ha vinto la Premier League 2023/24. I Citizens si laureano campioni d'Inghilterra per la quarta volta consecutiva, la settima negli otto anni di gestione di Pep ...