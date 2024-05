Liste d’attesa: il blitz del Governo alla vigilia delle urne, ma mancano i fondi - liste d’attesa: il blitz del Governo alla vigilia delle urne, ma mancano i fondi - Il Governo che ha annunciato da settimane di voler intervenire sul tema scottante delle liste d’attesa - in 3 milioni hanno ... avrebbe deciso di presentare il suo piano proprio alla vigilia del voto ...

Roma, De Rossi: «In futuro vorrò calciatori che hanno fame. Una società forte deve ascoltare il proprio allenatore» - Roma, De Rossi: «In futuro vorrò calciatori che hanno fame. Una società forte deve ascoltare il proprio allenatore» - Alla vigilia della partita contro il Genoa ... dovevamo fare meglio a Bergamo e non ci siamo tirati indietro a fargli i complimenti». Lei ha una lista di intoccabili nella rosa attuale «Sì. Non li ...

I soldi non ci sono, neanche per le promesse elettorali: slitta il decreto sulle liste d'attesa della sanità - I soldi non ci sono, neanche per le promesse elettorali: slitta il decreto sulle liste d'attesa della sanità - Il provvedimento per snellire i tempi per ottenere una visita sanitaria ha bisogno di coperture. Come dimostrano sugar tax e bonus Befana diventa sempre più ...