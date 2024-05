Marotta | Zhang ci dà sicurezza | checché ne dica chi ci vuole male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2024)ha parlato a Dazn prima di Inter-Lazio. Ha parlato dello scudetto: «Vincere è sempre bello, in questo modo lo è ancora di più perché è coinciso con la seconda stella. Un’emozione nuova, teniamocela dentro il più possibile. Tra oggi e domani daremo via ai festeggiamenti, facendoci scivolare via le critiche che vengono dalle cattive persone». Il comunicato di. «La questione riguarda i nostri azionisti. Posso solo garantire che la nostra società è solida, il nostro percorso è virtuoso e non abbiamo nessun problema. Tutta la famigliaha a cuore l’Inter, ogni decisione la prenderà nel rispetto della società e dei tifosi. Siamo una bella società, con un gruppo solido e non c’è nessuna preoccupazione di carattere economico». Il mercato. «Dovremo essere bravi noi a creare un mercato creativo con competenza e fantasia, ...