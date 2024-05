Per la tv israeliana Raisi non è sopravvissuto Ricerche in corso | VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) I media di Stato iraniani hanno trasmesso un filmato delle squadre di socalla ricerca dell'elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahime che ha subito un "atterraggio difficile". L'elicottero si crede si trovi in una foresta.stava viaggiando nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale. La TV di Stato ha dichiarato che l'incidente è avvenuto nei pressi di Jolfa, una città al confine con l'Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. In seguito, la stessa ha collocato l'incidente più a est, vicino al villaggio di Uzi, ma i dettagli sono rimasti contraddittori. "In questi momenti ciò che serve sono pazienza, preghiere e fiducia nelle squadre di soc", ha dichiarato il portavoce del governo iraniano. Secondo fonti diplomatiche occidentali, ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 18:46: Iran: tv israeliana, secondo fonti occidentali raisi non è sopravvissuto 16:35: Caso Forti: Chico ha chiesto permesso per vedere la madre 15:58: Iran: media, il presidente raisi non è ferito e ...

