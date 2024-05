Milan - gli auguri social all’ex rossonero Pirlo | Un mago con la palla

Oggi 22 aprile compie gli anni un grandissimo ex fuoriclasse del Milan : Kaká . Il brasiliano compie 42 anni. Il messaggio del club

Il Milan fa gli auguri di buon compleanno a Franco Baresi e a Sandro Tonali . Il leggendario ex difensore e capitano rossonero, oggi vice president e...

Gyokeres Milan, numeri IMPRESSIONANTI per l’attaccante: cosa filtra sul suo FUTURO - Gyokeres milan, numeri IMPRESSIONANTI per l’attaccante: cosa filtra sul suo FUTURO - Compleanno Pirlo: gli auguri all’ex centrocampista nonché leggenda del milan che oggi compie 45 anni – VIDEO Giornata speciale per ...

Compleanno Pirlo: gli auguri alla leggenda del Milan per i suoi 45 anni – VIDEO - Compleanno Pirlo: gli auguri alla leggenda del milan per i suoi 45 anni – VIDEO - Compleanno Pirlo: gli auguri all’ex centrocampista nonché leggenda del milan che oggi compie 45 anni – VIDEO Giornata speciale per Andrea Pirlo: l’ex centrocampista del milan nonché leggenda rossonera ...

Thiago Motta Milan, clamorosa SVOLTA nel futuro del tecnico: sta succedendo in queste ore - Thiago Motta milan, clamorosa SVOLTA nel futuro del tecnico: sta succedendo in queste ore - Thiago Motta milan, clamorosa SVOLTA nel futuro del tecnico del Bologna ... dopodiché la società bianconera si augura di mettere sotto contratto l'attuale tecnico del Bologna delle meraviglie per ...