Zayn Malik rivela | Non credo di essere stato davvero innamorato

(Di domenica 19 maggio 2024) La sorprendente confessione diDurante una sincera intervista con The Zach Sang Show,, 31 anni, ha fatto alcunezioni sorprendenti sulla sua vita amorosa. L’ex membro degli One Direction, noto per la sua canzone di successo “Pillowtalk”, ha parlato delle sue relazioni e sentimenti passati, lasciando sorpresi molti fan. Dubbi sul vero amore, che èil primo membro a lasciare gli One Direction e intraprendere una carriera da solista, ha ammesso: “A questo punto, non saprei dirti se sono mai”. Questa affermazione è particolarmente intrigante considerando la sua relazione di alto profilo con Perrie Edwards, cantante ed ex membro delle Little Mix. Il ...

Il cantante, ex membro dei 1D, nonostante le due celebri relazioni con Perrie Edwards prima e con Gigi Hadid poi, ha ammesso di non essere certo di aver provato o capito cosa sia il vero amore

