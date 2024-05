Una notte magica con Vanity Fair Europe e il Red Sea International Film Festival a Cannes 2024

(Di domenica 19 maggio 2024) Una serata indimenticabile all’Eden Roc Ildiè sinonimo di glamour e prestigio, e quest’anno non ha fatto eccezione. L’iconico hotel Eden Roc a Cap d’Antibes ha ospitato uno straordinario evento organizzato dae dal Red Sea. L’evento è stato progettato per onorare e celebrare le donne influenti che hanno fatto passi da gigante nell’industria cinematografica. Glamour ed eleganza Le terrazze dell’Eden Roc, affacciate sulla splendida Costa Azzurra, erano adornate da star internazionali in eleganti abiti da sera. L’atmosfera era elettrica, creando uno sfondo perfetto per una serata dedicata a riconoscere il talento e il contributo delle donne nel cinema. Onorare sei donne ...

Una cena e un party speciale all'Eden Roc di Cap d'Antibes per celebrare il potere del cinema e le donne. Così è andato in scena Women in Cinema, tra riflessioni importanti, un parterre incredibile di star e il rumore del mare in sottofondo

