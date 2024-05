Premier League 2023 2024 - verdetti ultima giornata | Manchester City campione

(Di domenica 19 maggio 2024) Si chiude una entusiasmanteed è tempo diinappellabili dopo l’del campionato inglese. Ilha battuto il West Ham e ha difeso il primo posto, conquistando il suo decimo titolo, il quarto consecutivo (mai nessuna c’era riuscita) e il sesto in sette anni con Pep Guardiola. Decidono questo successo per 3-1 Foden, autore di una doppietta, e Rodri, che segna il terzo gol dopo il momentaneo gol di Kudus che aveva riaperto ogni discorso. Nella leggenda i Citizens, che scrivono ancora la storia dopo il treble dello scorso anno e hanno ancora una FA Cup da giocare. Nel frattempo, anche l’Arsenal ha conquistato un successo in extremis contro l’Everton, attestandosi al secondo posto ...

Il video con gli Highlights e i gol di Arsenal-Everton 2-1, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Delusione atroce per i ragazzi di Arteta, il titolo sfuma proprio sul più bello. E i Gunners finiscono ...

Il video con gli Highlights e i gol di Liverpool-Wolverhampton 2-0, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Addio da eroe per Jurgen Klopp e tanta commozione ad Anfield: poi c’è anche il campo e i Reds ...

Il video con gli Highlights e i gol di Brighton-Manchester United 0-2, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Non c’è nulla in palio, ma per i padroni di casa è la partita dell’addio di De Zerbi. I Red ...

