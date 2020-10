Milan Roma 2-1 LIVE: Mancini di testa vicino al pareggio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allo Stadio Meazza, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Milan e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Meazza”, Milan e Roma si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Roma 2-1 MOVIOLA 68′ Occasione per la Roma – Sugli sviluppi di un corner, è Mancini a svettare di testa ma è impreciso. Palla fuori 65′ Occasione per la Roma – Mkhitaryan sfonda sulla sinistra, il suo cross è parato in tuffo da Tatarusanu 64′ Occasione per la Roma – Dzeko pesca Spinazzola sulla sinistra, il terzino prova il cross ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Allo Stadio Meazza, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Meazza”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 68′ Occasione per la– Sugli sviluppi di un corner, èa svettare dima è impreciso. Palla fuori 65′ Occasione per la– Mkhitaryan sfonda sulla sinistra, il suo cross è parato in tuffo da Tatarusanu 64′ Occasione per la– Dzeko pesca Spinazzola sulla sinistra, il terzino prova il cross ...

