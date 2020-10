Fca-Psa, passi avanti verso la fusione. L’Ue sta per approvare il matrimonio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Altro consistente passo in avanti nella fusione fra FCA e PSA: secondo quanto riportato da Reuters, le due aziende starebbero per ottenere l’approvazione dell’Unione Europea al loro matrimonio. Un’operazione da 38 miliardi di dollari per creare “Stellantis”, il quarto colosso automobilistico del mondo. La multinazionale nascente, peraltro, potrebbe sfruttare gli ingenti profitti dalla vendita di pick-up e suv a marchio Ram e Jeep anche per finanziare il costoso sviluppo di veicoli a emissioni zero. Inoltre, le due aziende hanno affermato che circa il 40% dei risparmi deriverà dalle spese relative ai prodotti, il 40% dagli acquisti e il 20% da altre aree, come marketing, IT e logistica. Per dissipare i timori che la fusione fra FCA e PSA possa risultare in una quota di mercato troppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Altro consistente passo innellafra FCA e PSA: secondo quanto riportato da Reuters, le due aziende starebbero per ottenere l’approvazione dell’Unione Europea al loro. Un’operazione da 38 miliardi di dollari per creare “Stellantis”, il quarto colosso automobilistico del mondo. La multinazionale nascente, peraltro, potrebbe sfruttare gli ingenti profitti dalla vendita di pick-up e suv a marchio Ram e Jeep anche per finanziare il costoso sviluppo di veicoli a emissioni zero. Inoltre, le due aziende hanno affermato che circa il 40% dei risparmi deriverà dalle spese relative ai prodotti, il 40% dagli acquisti e il 20% da altre aree, come marketing, IT e logistica. Per dissipare i timori che lafra FCA e PSA possa risultare in una quota di mercato troppo ...

mauro_masci : RT @FIMCislStampa: ??E’ in corso la riunione della rete sindacale globale dei gruppi #Fca ?? #Cnhi ?? ??All’ordine del giorno fusione #Fca-#… - MarcoScafati1 : #Fca-#Psa, passi avanti verso la #fusione. L’#Ue sta per approvare il matrimonio - fattiamotore : Fca-Psa, passi avanti verso la fusione. L’Ue sta per approvare il matrimonio - steol1973 : RT @FIMCislStampa: ??E’ in corso la riunione della rete sindacale globale dei gruppi #Fca ?? #Cnhi ?? ??All’ordine del giorno fusione #Fca-#… - GiovaniFimCisl : RT @lo_spiffero: In vista 270 nuove assunzioni grazie alla 500 elettrica. E dall'Ue si va verso un via libera alla fusione tra #Fca e #Psa… -