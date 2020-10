Tu Si Que Vales 2020 Brent Ray Fraser il pittore dal pennello “particolare” (video) (Di domenica 25 ottobre 2020) Tu Si Que Vales 2020 settima puntata 24 ottobre Brent Ray Fraser il pittore dal pennello…umano dipinge Rudy Zerbi (video) Tu si Que Vales 2020 regala un momento di intrattenimento e arte nella puntata di sabato 24 ottobre lasciando a bocca spalancata praticamente tutti, giudici, pubblico e conduttori. Arriva infatti dal Canada Brent Ray Fraser che dice di essere un pittore specializzato in ritratti e vuole dipingere Rudy Zerbi. Peccato che per mettersi all’opera lancia i pennelli e si spoglia completamente mettendo il colore bianco sul proprio pene (tutto nascosto dalla tela e quando magari spunta qualcosa di bianco c’è la clessidra a nasconderlo). Per diversi ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 25 ottobre 2020) Tu Si Quesettima puntata 24 ottobreRayildal…umano dipinge Rudy Zerbi () Tu si Queregala un momento di intrattenimento e arte nella puntata di sabato 24 ottobre lasciando a bocca spalancata praticamente tutti, giudici, pubblico e conduttori. Arriva infatti dal CanadaRayche dice di essere unspecializzato in ritratti e vuole dipingere Rudy Zerbi. Peccato che per mettersi all’opera lancia i pennelli e si spoglia completamente mettendo il colore bianco sul proprio pene (tutto nascosto dalla tela e quando magari spunta qualcosa di bianco c’è la clessidra a nasconderlo). Per diversi ...

bubinoblog : #ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: TU SI QUE VALES, BALLANDO CON LE STELLE, IL RITORNO DI SAPIENS, VERISSIMO, IL GIRO D'IT… - zazoomblog : Tu si que vales Gerry Scotti e Maria De Filippi in lacrime: cosa è successo? - #vales #Gerry #Scotti #Maria… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 24 ottobre 2020: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Monster Trucks - zazoomblog : Tu Si Que Vales 2020 settima puntata gli Atherton Twins conquistano tutti e volano in finale (video) - #Vales… - Notiziedi_it : Tu Si Que Vales 2020: Jessica Carbone balla per il suo Antonino: “Lui è dentro di me, avevo smesso di ballare” | Vi… -