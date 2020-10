Serie A | Samp e Inter vincono in trasferta Lazio-Bologna finisce 2-1

(Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il pirotecnico pareggio, 3-3, fra Sassuolo e Torino , la quinta giornata diA entra nel vivo con tre gare. Alle 15doria corsara a Bergamo: Atalanta battuta 1-3 . La Dea non ripete la l'...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Samp

Il pragmatismo allo stato puro della Samp espugna Bergamo. Tre gol e un rigore sbagliato per i blucherchati che infilano un'Atalanta in campo in avvio con tante seconde linee. Vince l'organizzazione ...La squadra allenata da Inzaghi supera così la Fiorentina e va a sette punti, mentre i rossoblù di Mihajlovic restano a quota tre La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 11, Inter 10, ...