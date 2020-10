L’appello del consigliere di BulliStop ricoverato per Covid in Ospedale | VIDEO (Di sabato 24 ottobre 2020) Un volto giovane che parla dal letto di un nosocomio milanese per invitare tutti a una maggiore responsabilità, perché purtroppo il Coronavirus esiste e colpisce indistintamente tutti. L’appello è stato lanciato da Daniel, giovane consigliere BulliStop ricoverato in un Ospedale di Milano dopo esser risultato positivo al tampone. Il ragazzo chiede di non scherzare con questo virus, perché se non bastano i numeri dei bollettini quotidiani – che spesso danno adito a facili mistificazioni – la situazione all’interno dei Pronto Soccorso è quasi al limite. LEGGI ANCHE > Il ragazzo disabile dell’alberghiero di Firenze che è stato offeso in chat dai compagni perché ha preso il coronavirus «Ci tenevo a dirvi semplicemente questa cosa: ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 ottobre 2020) Un volto giovane che parla dal letto di un nosocomio milanese per invitare tutti a una maggiore responsabilità, perché purtroppo il Coronavirus esiste e colpisce indistintamente tutti. L’appello è stato lanciato da Daniel, giovanein undi Milano dopo esser risultato positivo al tampone. Il ragazzo chiede di non scherzare con questo virus, perché se non bastano i numeri dei bollettini quotidiani – che spesso danno adito a facili mistificazioni – la situazione all’interno dei Pronto Soccorso è quasi al limite. LEGGI ANCHE > Il ragazzo disabile dell’alberghiero di Firenze che è stato offeso in chat dai compagni perché ha preso il coronavirus «Ci tenevo a dirvi semplicemente questa cosa: ...

Tg3web : Dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Locatelli, l'appello a stare a casa il più possibile. Poi aggiung… - giorgio_gori : ?? Oltre 200 #sindaci firmano l’appello per il #Mes rivolto a Governo e Parlamento. Siamo di fronte a una seconda on… - HuffPostItalia : L'appello del ministro Speranza: 'State a casa il più possibile. La situazione è seria' - UbertoGandolfi : Preioni: 'Accolgo l'appello del Moto sulla Pediatria in Ossola e rilancio: a Domodossola il futuro ospedale Vco'… - cassinonotizie : Dopo l'ondata di furti a Cervaro l'appello del neo coordinatore cittadino di Cambiamo Davide Misto per la maggiore… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello del Gianni Alemanno condannato a 6 anni, confermata in appello la sentenza per corruzione nell’ambito del... Corriere della Sera