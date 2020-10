West Ham-Man City sarà trasmessa in un cinema a due passi dall’Olympic Stadium (Di venerdì 23 ottobre 2020) West Ham Manchester City cinema – West Ham United contro Manchester City con i fan allo stadio? No anche per questa volta la sfida sarà a porte chiuse, ma i tifosi potranno assistere alla partita in un cinema a due passi dall’Olympic Stadium. Non è la prima volta che le partite della Premier League vengono … L'articolo West Ham-Man City sarà trasmessa in un cinema a due passi dall’Olympic Stadium è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020)Ham ManchesterHam United contro Manchestercon i fan allo stadio? No anche per questa volta la sfida sarà a porte chiuse, ma i tifosi potranno assistere alla partita in una duedall’Olympic. Non è la prima volta che le partite della Premier League vengono … L'articoloHam-Mansaràin una duedall’Olympicè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una bella notizia per i tifosi del West Ham che domani potranno assistere alla partita contro il Manchester City in campionato direttamente su mega schermo, non dello stadio, bensì di un cinema. Lo ri ...

