LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: ultimi giri della FP2 (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 ultimi giri di tutti! 14.09 Nessuno sembra in grado al momento di impensierire il tempo di Raul Fernandez! 14.06 Molti piloti sono fermi ai box e si preparano per l’ultimo stint. 14.04 La classifica dei tempi a 10 minuti dalla FP2: 1 25 R. FERNANDEZ 1:58.220 2 79 A. OGURA +0.563 3 52 J. ALCOBA +0.642 4 12 F. SALAC +0.823 5 2 G. RODRIGO +0.898 6 27 K. TOBA +0.934 7 24 T. SUZUKI +1.141 8 99 C. TATAY +1.148 9 17 J. MCPHEE +1.341 10 75 A. ARENAS +1.399 14.00 Raul Fernandez si conferma alla classifica dei tempi. Il corno da battere è di 1.58.220. 13.57 La classifica aggiornata dei tempi a metà sessione: 1 25 R. FERNANDEZ 1:58.220 2 79 A. OGURA +0.563 3 27 K. ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12di tutti! 14.09 Nessuno sembra in grado al momento di impensierire il tempo di Raul Fernandez! 14.06 Molti piloti sono fermi ai box e si preparano per l’ultimo stint. 14.04 La classifica dei tempi a 10 minuti dalla FP2: 1 25 R. FERNANDEZ 1:58.220 2 79 A. OGURA +0.563 3 52 J. ALCOBA +0.642 4 12 F. SALAC +0.823 5 2 G. RODRIGO +0.898 6 27 K. TOBA +0.934 7 24 T. SUZUKI +1.141 8 99 C. TATAY +1.148 9 17 J. MCPHEE +1.341 10 75 A. ARENAS +1.399 14.00 Raul Fernandez si conferma alla classifica dei tempi. Il corno da battere è di 1.58.220. 13.57 La classifica aggiornata dei tempi a metà sessione: 1 25 R. FERNANDEZ 1:58.220 2 79 A. OGURA +0.563 3 27 K. ...

OA_Sport : LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AragonMotorLand 2 FP1: @jaume_masia è il più veloce, @RomanoFenati secondo - - motograndprixit : #Moto3 | Gp @AragonMotorLand 2 FP1: @jaume_masia è il più veloce, @RomanoFenati secondo -… - OA_Sport : LIVE #Moto3, #TeruelGP 2020 in DIRETTA: si parte con la FP1 nella seconda prova di Aragon #AlcanizGP #Arenas #Ogura… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez svetta nel warm-up -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3 LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez leader della classifica OA Sport GP Teruel FP1 Moto3: Masia (ri)comincia bene

Jaume Masia è primo della FP1 del GP di Teruel della classe Moto3, sulla stessa pista in cui ha trionfato domenica scorsa. OK gli italiani ...

Moto3 | Gp Aragon 2 FP1: Masia è il più veloce, Fenati secondo

Moto3 Gp Teruel Motorland Aragon Prove Libere 1 – Jaume Masia ha fatto segnare il miglior tempo della prima sessione di prove libere della classe Moto3 al Motorland di Aragon, dove domenica è ...

Jaume Masia è primo della FP1 del GP di Teruel della classe Moto3, sulla stessa pista in cui ha trionfato domenica scorsa. OK gli italiani ...Moto3 Gp Teruel Motorland Aragon Prove Libere 1 – Jaume Masia ha fatto segnare il miglior tempo della prima sessione di prove libere della classe Moto3 al Motorland di Aragon, dove domenica è ...