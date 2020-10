Il Covid non ferma l'Art Bonus, la raccolta cresce (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Quasi 500 milioni di euro raccolti in cinque anni con 70 milioni di milioni di donazioni persino nei mesi bui del lockdown. Continua a crescere il successo dell'Art Bonus, la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Quasi 500 milioni di euro raccolti in cinque anni con 70 milioni di milioni di donazioni persino nei mesi bui del lockdown. Continua are il successo dell'Art, la ...

Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - RobertoBurioni : Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclo… - fattoquotidiano : Focolaio all’ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento anti-Covid. I medici contagiati: “Le mascherine donate… - padronidiroma : Ta parentesi qualcuno dice di vedere morti di #Covid_19 e non di fame.... capite la stupida di chi vi-ci governa? #Campania - CaronaUpdates : RT @Saul95153757: #coronavirus #Covid_19 #pandemia #COVID19 #Lockdown2 Non serviranno a niente tutte queste chiusure ma così l Italia spro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Milano, negazionisti e no mask protestano contro il coprifuoco: “Il Covid non esiste” Fanpage.it Covid. Assistenza negata ai pazienti Hiv-Aids. Si ripristini subito il diritto alla cura

NPS Italia onlus in qualità di associazione di persone attiviste con Hiv e Aids si trova nella necessità di denunciare quanto sta accadendo alle persone con Hiv e Aids a causa dell’emergenza Covid-19.

Covid: a Bologna cinque parchi chiusi di notte

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Chiusura notturna per cinque parchi di Bologna. Il sindaco Virginio Merola ha firmato un'ordinanza che impone il divieto di accesso e stazionamento all'interno di Giardini M ...

NPS Italia onlus in qualità di associazione di persone attiviste con Hiv e Aids si trova nella necessità di denunciare quanto sta accadendo alle persone con Hiv e Aids a causa dell’emergenza Covid-19.(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Chiusura notturna per cinque parchi di Bologna. Il sindaco Virginio Merola ha firmato un'ordinanza che impone il divieto di accesso e stazionamento all'interno di Giardini M ...