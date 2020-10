Esperto: “Con un Rt a 2,35 il lockdown a Milano è inevitabile, oggi è come Lodi a marzo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo Antonio Giampiero Russo, responsabile Epidemiologia dell’Agenzia di Tutela della Salute di Milano, il lockdown per il capoluogo lombardo è imminente: l’Esperto ipotizza uno stop di due settimane “proseguendo con eventuali altri brevi lockdown a ‘fisarmonica’“. Russo spiega in un’intervista al Sole 24 Ore che “è inevitabile con un Rt a 2,35. E’ chiaro che questa volta siamo più consapevoli, le restrizioni potrebbero durare per un tempo minore. La verità è che occorre agire sulla coscienza sociale. I casi a Milano ci dicono che il virus si è riattivato questa estate, con le persone che sono andate ovunque in Spagna, Grecia e Croazia e hanno riportato il virus in casa. ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo Antonio Giampiero Russo, responsabile Epidemiologia dell’Agenzia di Tutela della Salute di, ilper il capoluogo lombardo è imminente: l’ipotizza uno stop di due settimane “proseguendo con eventuali altri brevia ‘fisarmonica’“. Russo spiega in un’intervista al Sole 24 Ore che “ècon un Rt a 2,35. E’ chiaro che questa volta siamo più consapevoli, le restrizioni potrebbero durare per un tempo minore. La verità è che occorre agire sulla coscienza sociale. I casi aci dicono che il virus si è riattivato questa estate, con le persone che sono andate ovunque in Spagna, Grecia e Croazia e hanno riportato il virus in casa. ...

VillaUmbra : #22ottobre via al corso 'La riforma della Circular Economy: cosa cambia nella gestione dei rifiuti?' con Daniele Ca… - FilippoBuccella : RT @Parent_Project: Il servizio 'L'esperto risponde' di Parent Project si amplia con una nuova area dedicata alla fisioterapia: https://t.c… - MartinR65123065 : RT @GuidoCrosetto: @andreavianel @OttoemezzoTW Ogni giorno un esperto diverso dice cose diverse. Meglio convivere con il virus come convivi… - SBaschetta : RT @GuidoCrosetto: @andreavianel @OttoemezzoTW Ogni giorno un esperto diverso dice cose diverse. Meglio convivere con il virus come convivi… - ItaIiaSovrana : RT @GuidoCrosetto: @andreavianel @OttoemezzoTW Ogni giorno un esperto diverso dice cose diverse. Meglio convivere con il virus come convivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Esperto “Con La paura di perdere le persone care: come affrontare e superare il senso di abbandono Fortune Italia