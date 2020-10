Ultime Notizie Roma del 19-10-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio scontro con i sindaci sul nuovo dpcm Il governo chiama in campo i Prefetti che decideranno le chiusure anti Movida con i comuni si fermano le partite nelle scuole calcio allarme della Lega Dilettanti Scendi sono sotto 10000 i nuovi casi di covid in Italia primo calo in una settimana ma con 9000 tamponi in rapporto sale perciò la quota record del 9 4% 73 decessi balzo dei contagiati in Campania e Lombardia la manovra l’obiettivo di fare da sostegno e rilancio economia lo dice il premier Conte aggiungendo dettagli sul fisco Vogliamo una organica riforma del sistema Ci lavoreremo da subito anche su IRPEF e riforma delle aliquote arriva un brutto scenario dal documento programmatico di bilancio il rapporto debito PIL dell’Italia ci metterà un decennio per ...