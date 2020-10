“Morirete tutti”. Poi tossisce sugli altri passeggeri: cacciata dall’aereo perché non vuole indossare la mascherina. Il video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si rifiutava di indossare la mascherina, obbligatoria in volo, così è stata cacciata dall’aereo. È successo su un velivolo della compagna EasyJet che viaggiava da Belfast a Edimburgo. La donna, come si vede nel video, dopo la decisione del comandante, ha perso la testa e ha iniziato a tossire sugli altri passeggeri: “Morirete tutti, lo sapete vero?”. video Twitter/LFC biano L'articolo “Morirete tutti”. Poi tossisce sugli altri passeggeri: cacciata dall’aereo perché non vuole indossare la mascherina. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si rifiutava dila, obbligatoria in volo, così è statadall’aereo. È successo su un velivolo della compagna EasyJet che viaggiava da Belfast a Edimburgo. La donna, come si vede nel, dopo la decisione del comandante, ha perso la testa e ha iniziato a tossire: “Morirete tutti, lo sapete vero?”.Twitter/LFC biano L'articolo “Morirete tutti”. Poidall’aereo perché nonla. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

anitaelaura : Morirete tutti.... - LorenzoZL74 : RT @AlessioParodi6: @LorenzoZL74 Come dire 'morirete tutti comunisti, epidemia o meno' - AlessioParodi6 : @LorenzoZL74 Come dire 'morirete tutti comunisti, epidemia o meno' - simo_zedd : È l’universo che ci dice:”Ok, morirete tutti ma intanto vi do un po’di morfina” - SorbaroMarco : Morirete tutti. -