Spari in centro a Reggio Emilia, il video dell'uomo che esplode i colpi: cinque feriti (Di domenica 18 ottobre 2020) Paura in pieno centro a Reggio Emilia, quando alle 23.30 di ieri sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in piazza del Monte. Tre giovani sono rimasti feriti: uno grave è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova. Ad aprire il fuoco, stando a quanto risulta dai primi rilievi, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi da ricostruire. Il responsabile è fuggito facendo perdere le proprie tracce, mentre la folla presente in piazza ha cominciato a scappare in ogni direzione. Poche ore dopo la polizia della Squadra mobile lo ha arrestato e ha posto sotto sequestro l'arma utilizzata, che risulta rubata. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, si sono fronteggiate bande di ragazzi, in mezzo alla gente spaventata. Il ventenne ...

