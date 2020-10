Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 16 OTTOBREORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DELL’ARCO ORIENTALE DEL RACCORDO ANULARE DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN CARREGGATA INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO SUL QUADRANTE, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE GRA; SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE ...