Coronavirus, troppi contagi: 3 nuove zone rosse (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per tre comuni della Valle D'Aosta è stata disposta la chiusura a causa del Covid-19: tutti i cittadini si stanno sottoponendo ai tamponi. La Valle D'Aosta sta registrando un aumento nel numero di casi di Covid-19. Per questa ragione tre comuni da venerdì 16 ottobre sono "zona rossa". Si tratta di Saint-Denis, Verrayes e Chambave. Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha firmato l'ordinanza di chiusura e a breve verranno effettuati tamponi su tutta la popolazione. La chiusura di tre comuni La decisione di imporre la chiusura per i comuni di Saint-Denis, Verrayes e Chambave, che contano circa 2500 abitanti, nasce dalla registrazione nelle suddette zone di un indice di Rtal al di sopra della soglia di allerta. "L'ordinanza – spiega una nota ...

