Asl Napoli 2: «Juventus? Hanno provato a giocare fino a domenica» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha parlato del 3-0 a tavolino assegnato in favore della Juventus Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha parlato ai microfoni del Mattino del 3-0 a tavolino assegnato in favore della Juventus. «Il Napoli ha scelto di non porsi fuori dalla legge. Mi lascia sorpreso questa sensazione che l’Asl sia andata oltre i propri doveri. C’è chi è sorpreso che dei dirigenti pubblici abbiano applicato delle norme. Dal momento in cui abbiamo saputo della positività di Zielinski, è scattato l’isolamento fiduciario. Il Napoli ha provato a partire fino a domenica mattina, non abbiamo potuto rispondergli che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonio D’Amore, direttore dell’Asl2, ha parlato del 3-0 a tavolino assegnato in favore dellaAntonio D’Amore, direttore dell’Asl2, ha parlato ai microfoni del Mattino del 3-0 a tavolino assegnato in favore della. «Ilha scelto di non porsi fuori dalla legge. Mi lascia sorpreso questa sensazione che l’Asl sia andata oltre i propri doveri. C’è chi è sorpreso che dei dirigenti pubblici abbiano applicato delle norme. Dal momento in cui abbiamo saputo della positività di Zielinski, è scattato l’isolamento fiduciario. Ilhaa partiremattina, non abbiamo potuto rispondergli che ...

FBiasin : Il giudice sostiene che il #Napoli abbia deciso prima dell’Asl di non andare a Torino. A questo punto un tifoso de… - sechesi : In sintesi, Napoli sanzionato con 3-0 a tavolino e -1 perché: ?? Non sono state riscontrate “cause di forza maggio… - sechesi : Il divieto di partenza effettivo da parte di una delle ASL al Napoli si è materializzato solo domenica 4 ottobre al… - crisuper315 : @TUTTOJUVE_COM Ancora ??? Ancora??? Ancora???? Ma avete fatto una bella figura di merda e parlate ancora??? I presi… - tuttonapoli : Coronavirus, impennata contagi sospende interventi e ricoveri non urgenti: l'ASL dice stop -