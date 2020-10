Enrico Montesano in piazza senza mascherina: è “scontro” con la polizia (Di martedì 13 ottobre 2020) Enrico Montesano ha partecipato a una manifestazione in piazza a Roma senza mascherina ed è scoppiata la bufera. Oggi si è svolta infatti una manifestazione in sostegno di Chico Forti, l’uomo detenuto negli Stati Uniti d’America. Stamattina Montesano ha manifestato per la liberazione e il ritorno in Italia di Forti, ma inevitabilmente sono giunte da … L'articolo Enrico Montesano in piazza senza mascherina: è “scontro” con la polizia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 13 ottobre 2020)ha partecipato a una manifestazione ina Romaed è scoppiata la bufera. Oggi si è svolta infatti una manifestazione in sostegno di Chico Forti, l’uomo detenuto negli Stati Uniti d’America. Stamattinaha manifestato per la liberazione e il ritorno in Italia di Forti, ma inevitabilmente sono giunte da … L'articoloin: è “scontro” con laproviene da Gossip e Tv.

HuffPostItalia : Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - Agenzia_Dire : Enrico #Montesano fermato dalla Polizia senza mascherina: urla contro gli agenti. - ilcjanpeteisba1 : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… - Adri19510 : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… - sono_farmaci : RT @RadioSavana: Enrico Montesano in piazza senza mascherina, fermato dalla polizia: 'La legge impone di girare a volto scoperto. Questo è… -