"Carlos… Che succede?!". Nina Moric, telefonata choc con Fabrizio Corona e il figlio nella notte: fan sconvolti (Di martedì 13 ottobre 2020) Ci risulta che nessuna copertina sia invecchiata così male come quella di Chi in cui appaiono Fabrizio Corona, Nina Moric e il figlio Carlos. Durante gli ultimi due mesi infatti mamma Nina ha indirizzato enormi accuse nei confronti dell'ex Fabrizio Corona. Il figlio della modella croata durante la scorsa estate ha traslocato a casa di suo padre, da quel frangente in poi la guerra tra Fabrizio e Nina ha avuto inizio. Proprio quest'ultima ieri notte ha condiviso su Instagram l'audio choc di una telefonata avvenuta prima con Corona e poi tra lei e Carlos, scrivendo una didascalia di qualche rigo.

leonhardus_ : @GiusCandela Se Carlos dice che il padre lo minaccia, Nina, pubblicando questa telefonata, non lo ha messo nei guai? - vincenzoBrugal1 : Ci sono tempi di oscurità così densa che persino gli angeli osservano timorosi prima d’iniziare il volo Carlos Trujiillo - Angeli Caduti - Methamorphose30 : RT @MrsHannigram: non so quanto bene possa aver fatto pubblicare quel audio da parte di Nina Moric.. per Carlos più che altro perché se è… - Methamorphose30 : RT @provolinob: Che brividi la telefonata che ha messo Nina Moric. Ma poi Carlos non è maggiorenne? Non può fare il cazzo che vuole e stare… - Methamorphose30 : RT @8antonio8989: Andate a guardare l'IGTV di Nina Moric. Corona che le dice 'ti avrei massacrato il cranio' e Carlos che vuole tornare da… -

