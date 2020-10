L’Italia affonda, l’Europa temporeggia. E Di Maio invoca aiuti che non ci sono (Di lunedì 12 ottobre 2020) La sintesi dell’impotenza del governo italiano di fronte alla crisi economica figlia della pandemia è tutta nelle parole di Luigi Di Maio, quello che a luglio esultava parlando di “un’Europa finalmente cambiata” e che oggi, invece, invoca disperato rapidità nell’erogazione dei soldi del Recovery Fund. “Quei 209 miliardi servono subito, non c’è altro tempo da perdere” ha detto il ministro degli Esteri. Consapevole, però, delle beghe tra Strasburgo e Bruxelles che al momento continuano a tenere bloccate le preziose risorse. Si litiga sul bilancio europeo, si litiga sulla proposta di condizionare l’erogazione dei fondi allo Stato di diritto, contro la quale Ungheria e Polonia hanno subito alzato barricate. Senza al momento soluzioni all’orizzonte e con il rischio di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 ottobre 2020) La sintesi dell’impotenza del governo italiano di fronte alla crisi economica figlia della pandemia è tutta nelle parole di Luigi Di, quello che a luglio esultava parlando di “un’Europa finalmente cambiata” e che oggi, invece,disperato rapidità nell’erogazione dei soldi del Recovery Fund. “Quei 209 miliardi servono subito, non c’è altro tempo da perdere” ha detto il ministro degli Esteri. Consapevole, però, delle beghe tra Strasburgo e Bruxelles che al momento continuano a tenere bloccate le preziose risorse. Si litiga sul bilancio europeo, si litiga sulla proposta di condizionare l’erogazione dei fondi allo Stato di diritto, contro la quale Ungheria e Polonia hanno subito alzato barricate. Senza al momento soluzioni all’orizzonte e con il rischio di ...

