Charlie Hebdo, al via oggi a Parigi il processo per le vignette sul terremoto di Amatrice (Di sabato 10 ottobre 2020) Al via il processo a Parigi per le vignette pubblicate nel 2016 dal giornale satirico “Charlie Hebdo” sul terremoto di Amatrice. Le immagini che mostravano sotto le macerie piatti tipici della nostra cucina avevano suscitato una dolorosa ondata di indignazione e sdegno. Il sindaco di allora del paese del Centro Italia, Sergio Pirozzi, aveva deciso così di fare causa alla testata. Dopo una querela da noi a settembre 2016, il settimanale satirico è stato denunciato anche in Francia, nel novembre successivo, per “ingiuria” e “diffamazione”. leggi anche l’articolo —> Amatrice, due anni dopo il terremoto, Sergio Pirozzi a UrbanPost: «La fotografia? Questi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Al via ilper lepubblicate nel 2016 dal giornale satirico “” suldi. Le immagini che mostravano sotto le macerie piatti tipici della nostra cucina avevano suscitato una dolorosa ondata di indignazione e sdegno. Il sindaco di allora del paese del Centro Italia, Sergio Pirozzi, aveva deciso così di fare causa alla testata. Dopo una querela da noi a settembre 2016, il settimanale satirico è stato denunciato anche in Francia, nel novembre successivo, per “ingiuria” e “diffamazione”. leggi anche l’articolo —>, due anni dopo il, Sergio Pirozzi a UrbanPost: «La fotografia? Questi ...

Notiziedi_it : Inizia il processo a Charlie Hebdo per le vignette sul terremoto del 2016 - lacampiglio : Cabu, il più bravo e il più bello di tutti: qui gli chiedono dove risieda, in questa sua vita in cui bisogna ridere… - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto Amatrice, Charlie Hebdo a processo per diffamazione per le vignette - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Amatrice La città italiana ha querelato il settimanale satirico #CharlieHebdo per due vignette pubblicate nell'agosto de… - CatelliRossella : Charlie Hebdo, al via a Parigi il processo per le vignette su Amatrice -