Stazione Termini | persone accalcate come sardine in barba alla 2° ondata di coronavirus | sconcerto a Roma

Mini-lockdown a Latina e il contagio da coronavirus che preoccupa in tutto il Lazio, una delle regioni che sembra più sotto pressione agli albori di questa seconda ondata. Eppure, il distanziamento sociale sembra soltanto una lontana ipotesi. La dimostrazione? In questa fotografia, scattata alle 9 del mattino alla fermata della metropolitana della Stazione Termini, a Roma. Una fiumana di persone, tutte accalcate, in barba a qualsiasi norma anti-contagio. Distanziamento impossibile, insomma. Soprattutto se nessuno si prende la briga di controllare. Immagini, quelle che arrivano dalla Capitale governata dalla grillina Virginia Raggi, che fanno riflettere.

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Termini Termini cambia volto e si svuota, chiude anche lo storico Mc Donald's. Lavoratori a rischio RomaToday Giarre, un’auto come casa, tra il degrado e l’indifferenza. Intervento dei carabinieri FOTO

Lui, 51 anni, ripostese senza fissa dimora, lei, 34 anni, del nord Italia. Insieme hanno scelto di vivere in quell’Opel Agila parcheggiata nel piazzale antistante la piccola stazione ferroviaria dell ...

Sale sul treno senza biglietto e mascherina: scattano denuncia e multa

Il ragazzo, un 21enne con precedenti, denunciato a Roma Termini dagli uomini della Polfer per minacce e resistenza a pubblico ufficiale ...

Lui, 51 anni, ripostese senza fissa dimora, lei, 34 anni, del nord Italia. Insieme hanno scelto di vivere in quell'Opel Agila parcheggiata nel piazzale antistante la piccola stazione ferroviaria dell ...