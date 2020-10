Nobel a Louise Gluck: “Un miracolo napoletano” … che fa impennare le vendite (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’è aria di festa davanti la libreria e casa editrice Dante & Descartes di via Mezzocannone a Napoli. Tanti sono i curiosi che oggi si sono recati nella libreria napoletana dopo la notizia delle ultime ore: la poetessa statunitense Louise Gluck si è aggiudicata il Premio Nobel 2020 per la Letteratura. Non tutti sanno che la libreria del centro storico napoletano è infatti l’unica casa editrice del bel Paese ad aver tradotto ‘Averno’, la raccolta di poesia di Louise Gluck. Uno dei due libri usciti in Italia scritti dalla poetessa, nelle ultime ore premiata con il Nobel alla Letteratura. Un premio che si espande così anche alla lungimiranza dell’editore nostrano. “Un piccolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’è aria di festa davanti la libreria e casa editrice Dante & Descartes di via Mezzocannone a Napoli. Tanti sono i curiosi che oggi si sono recati nella libreria napoletana dopo la notizia delle ultime ore: la poetessa statunitensesi è aggiudicata il Premio2020 per la Letteratura. Non tutti sanno che la libreria del centro storico napoletano è infatti l’unica casa editrice del bel Paese ad aver tradotto ‘Averno’, la raccolta di poesia di. Uno dei due libri usciti in Italia scritti dalla poetessa, nelle ultime ore premiata con ilalla Letteratura. Un premio che si espande così anche alla lungimiranza dell’editore nostrano. “Un piccolo ...

