Roland Garros | è il giorno delle semifinali femminili

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Iga Swiatek, oggi alledel, credits Christian HartmannAlè tempo di. Questo pomeriggio sul campo centrale le quattro pretendenti al titolo rimaste si sfideranno per l’aceesso all’atto conclusivo. Il programmaprevede i confronti tra Iga Swiatek e Nadia Podoroska dalle 15 e a seguire il più succoso confronto tra Sofia Kenin e Petra Kvitova. L’Italia tennistica ha sperato fino all’ultimo nel miracolo di vedere in campo oggi anche Martina Trevisan. Purtroppo, come sappiamo, la tennista toscana ha dovuto alzare bandiera bianca ai quarti di finale dopo aver comunque entusiasmato...

Al Roland Garros è tempo di semifinali femminili. Questo pomeriggio sul campo centrale le quattro pretendenti al titolo rimaste si sfideranno per l’aceesso all’atto conclusivo. Il programma delle ...Non ha usato giri di parole Pablo Carreno Busta (ATP 18) per commentare l'atteggiamento avuto da Novak Djokovic (1) durante la loro sfida nei quarti di finale al Roland Garros. Entrato in campo con il ...