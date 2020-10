Laura Boldrini contro l'ipocrisia di Salvini e della Destra: 'Sul sessismo loro non possono dare lezioni a nessuno' (Di martedì 6 ottobre 2020) Con l'ipocrisia della Lega ormai Luara Boldrini ci ha fatto il callo: sentire Salvini e i quotidiani megafono dell'estrema Destra come Libero stracciarsi le vesti per gli insulti sessisti ricevuti da ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Con l'Lega ormai Luaraci ha fatto il callo: sentiree i quotidiani megafono dell'estremacome Libero stracciarsi le vesti per gli insulti sessisti ricevuti da ...

Lucia05149332 : RT @globalistIT: Laura Boldrini contro l'ipocrisia di Salvini e della Destra: 'Sul sessismo loro non possono dare lezioni a nessuno' https:… - Achraf_Hakimi2 : @lauraboldrini contro l'ipocrisia di #Salvini e della Destra: 'Sul sessismo loro non possono dare lezioni a nessuno' - globalistIT : Laura Boldrini contro l'ipocrisia di Salvini e della Destra: 'Sul sessismo loro non possono dare lezioni a nessuno' - Lawrence5688 : @AssociazionePe2 C'è un problema, sononi politici che per meri interessi non riconoscono la violenza sugli uomini d… - rinaldodinino : @repubblica Ora i 20 milioni circa di africani, come paventato ed anticipato nel 2013 dalla signora LAURA BOLDRINI… -