Milan, Pioli: «Abbiamo aspettative. Mercato? Cerchiamo un difensore» Stefano Pioli ha parlato al termine del match contro lo Spezia: le dichiarazioni dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia. IDENTITA' – «Abbiamo un modo di stare in campo riconoscibile. Se sia tornato il grande Milan? Ci sono molte aspettative, avremo presto partite difficili e impegnative che affronteremo con fiducia». Mercato – «È vero che stiamo cercando un difensore centrale. Abbiamo molto infortunati e un calendario stimolante. Più giocatori Abbiamo meglio è. Sognavamo di avere questo inizio di stagione».

