Inter, Conte: “Brava la Lazio a trovare il pareggio con una delle sue giocate tipiche” (Di domenica 4 ottobre 2020) Questa l'analisi di Antonio Conte nelle Interviste rilasciate al termine delle gara con la Lazio finita 1-1. "Sicuramente abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Stavamo dominando la partita e anche a inizio secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti per congelare il risultato. Invece è stata brava la Lazio a trovare il pareggio con una delle sue giocate tipiche. Quel gol ci ha tolto certezze, poi abbiamo ripreso a macinare gioco con altre chance come il palo clamoroso colpito da Brozovic. C'è comunque soddisfazione nel venire in casa della Lazio e giocare con questa personalità, dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi hanno avuto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Questa l'analisi di Antonionelleviste rilasciate al terminegara con lafinita 1-1. "Sicuramente abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Stavamo dominando la partita e anche a inizio secondo tempo abbiamo avutooccasioni importanti per congelare il risultato. Invece è stata brava lailcon unasuetipiche. Quel gol ci ha tolto certezze, poi abbiamo ripreso a macinare gioco con altre chance come il palo clamoroso colpito da Brozovic. C'è comunque soddisfazione nel venire in casa dellae giocare con questa personalità, dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi hanno avuto ...

Inter : ?? | CONVOCATI Sono 23 i convocati da mister Antonio Conte per #LazioInter: eccoli ?? - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - peterpatti : RT @FabrizioMino: Oggi ho rivisto l’Inter di Conte .. #LazioInter - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Inter - #Conte sul mercato: 'Non sempre quello che serve si può fare' ?? #CMITmercato -