Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 1 OTTOBREORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA PONTINA CHIUSA AL MOMENTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CINQUE ARCHI IN DIREZIONE LATINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA USCITA OBBLIGATORIA A CAMPOVERDE NORD PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL NODO A24-TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONESUD SULLA-FIUMICINO IN COMPLANARE INCOLONNAMENTI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN ESTERNA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA IN DIREZIONE GRA DA TOR CERVARA A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA ...