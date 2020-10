Covid-19, ultime notizie – Boom di contagi in Argentina: +14.392 casi in 24 ore. Regno Unito, lockdown locale a Liverpool (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i nuovi contagi: +1.851 (ieri +1.648) con 15 mila tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 30 settembreCoronavirus, balzo dei contagi in Lombardia: +324 (ieri +201). Preoccupa Milano che quintuplica i nuovi positivi: +110 (ieri +21) – Il bollettino della Regione Lombardia 1 ottobreSeptember 30, 2020 Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano i nuovi: +1.851 (ieri +1.648) con 15 mila tamponi in più. Crescono ancora le terapie intensive: 280 (+9). Diciannove i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 30 settembreCoronavirus, balzo deiin Lombardia: +324 (ieri +201). Preoccupa Milano che quintuplica i nuovi positivi: +110 (ieri +21) – Il bollettino della Regione Lombardia 1 ottobreSeptember 30, 2020 Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI ...

Coronavirus ultime notizie: 2548 casi e 24 morti in 24 ore, boom di contagi in Veneto e Campania

Coronavirus. Figc, Gravina "Sempre agito per la tutela della salute"

Covid: Gravina "calcio ha sempre agito a tutela salute"

ROMA, 01 OTT - "Il calcio ha sempre agito per la tutela della salute e continuerà a farlo. Nonostante quanto avvenuto negli ultimi giorni, l'attenzione e la responsabilità messe in atto dalla Figc, da ...

