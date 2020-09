Verso il duello tv più atteso | niente strette di mano | Melania e Ivanka in platea

(Di martedì 29 settembre 2020) Gaia Cesare Novanta minuti senza pubblicità. La moglie dello sfidante Biden: "Vincerà, è calmo e forte" Diretta da Cleveland, Ohio. Novanta minuti serrati. Nessuna interruzione pubblicitaria.diper il coronavirus, nemmeno con il conduttore. Nessuna mascherina. Donald Trump su un piedistallo a destra, Joe Biden a sinistra. Un centinaio di persone al massimo fra il pubblico (di solito oscillano fra 900 e 1200). Tra loro la first ladyTrump e la figlia del presidente, la consigliera politica. Latelevisiva potrebbe sfiorare i cento milioni di spettatori e battere il record del primo dibattito tv Clinton-Trump nel 2016, quando si raggiunge quota 84 milioni. Moderatore: il conduttore di Fox News Chris Wallace, che ...

sscalcionapoli1 : Luperto, duello Crotone-Genoa per il prestito. Ounas verso il Cagliari #calciomercato - tuttonapoli : Tmw Radio - Luperto, duello Crotone-Genoa per il prestito. Ounas verso il Cagliari - RichWall12 : @rprat75 Si è parlato negli ultimi giorni del duello indiretto tra spoelstra e Stevens, c'è chi si sbilancia più ve… - agro24tw : Angri verso il ballottaggio. Mauri e Ferraioli il duello “ricondizionato” -

Ultime Notizie dalla rete : Verso duello

Agro24

Sul repubblicano pesa lo scandalo fiscale. In caso di voto contestato la nomina del giudice Barrett alla Corte Suprema potrebbe essere decisiva per la vittoria del presidente in carica ...Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.