Vittorio Sgarbi su Franceska | “incontro di 18 minuti dietro un quadro”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i protagonisti della puntata di Live-Non è la d’Urso del 27 settembre 2020 c’è stato ancheche ha raccontati due aneddoti molto particolari. Uno su Gabriel Garko e uno su, la ragazza oggi nella casa del Grande Fratello VIP anche per una relazione, breve ma intensa, avuta proprio con il critico d’arte. Nel salotto della d’Urso,ha raccontato quello che è successo tra lui e, confermando che il loro incontro sia durato ben poco. Non hanno neppure passato la notte insieme maracconta di un avvicinamento che lo ha lasciato molto turbato, per via del grande feeling che in pochisi era creato con la Pepe.era a Sanremo per questa mostra e a ...